إزالة فورية لحالة تعدى بقرية الأشراف بقنا

شنت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بقنا، برئاسة أحمد البتيتى، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة 175 متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا .

وأوضح العميد طارق لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، ومحمود عبدالغفار مسئول الإدارة الهندسية بالوحدة، وأحمد حمدي عضو المتابعة بالوحدة، من شن حملة مكبرة استهدفت المرور على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة، وذلك لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات، جاء ذلك بحضور مسئولين من جهاز حماية المستهلك - تموين البندر - الصحة - الطب البيطري .

وتفقدت اللجنة عددًا من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، وشددت اللجنة على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدين إلى أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 10 محاضر تنوعت مابين عدم إعلان أسعار ، عدم حمل شهادة صحية ونظافة .