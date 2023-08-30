مطار الملك عبدالعزيز الدولي الاكثر بحثًا على جوجل بسبب طيران سيشل

تصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، لليوم الثاني على التوالي بسبب هبوط طائرة بشكل اضطراري في السعودية وإعلان حالة الطوارئ رقم "2"، وتقديم المساعدة للطائرة وطاقمها.

وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس" تويتر سابقًا، بيان أوضح فيه سبب هبوط الطائرة اضطراريًا وتفاصيل الواقعة، وقال: "ينوه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتلقي برج المراقبة لنداء استغاثة من طائرة تابعة لطيران سيشل برحلتها رقم (SEY022) للقيام بهبوط اضطراري، بسبب وجود رائحة دخان في كبينة قيادة الطائرة وذلك في تمام الساعة 20:12 من يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، حيث تم إعلان حالة الطوارئ رقم (2) والتأهب لتقديم المساعدة الطارئة وتفعيل غرفة إدارة الحالة التشغيلية الطارئة بالمطار، وهبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي".

واستكمل حساب المطار قائلًا:"ويعمل الناقل الجوي (طيران سيشل) على تأمين طائرة بديلة، هذا وقد تم خدمة طاقم الطائرة وعددهم (6) أفراد ونقلهم للفندق، كما تم إيواء عدد (128) راكبا و(3) أطفال في فندق المطار بالصالة رقم (1)".

وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أعلن يوم الاثنين نفسه عن بداية تنفيذ تدريبات لفرق الإطفاء والإنقاذ في المنطقة المخصصة للتدريب يساحة المطار وتتضمن اشتعال حريق وهمي وتصاعد للدخان، وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ.

يشار إلى أن مطار الملك عبد العزيز الدولي، يُعرف أيضًا باسم "مطار جدة الدولي"، وهو مطار دولي يقع على بعد 19 كيلو متراً شمال مدينة جدة ويعد الميناء الأول في السعودية، بدأ بناء المطار في 1974، وتم افتتاح المطار بشكل رسمي في إبريل 1981.