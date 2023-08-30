بعد قرار زيادة أسعار منتجات الألبان.. مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق

قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي: “إن زيادة أسعار منتجات الألبان والعصائر اعتبارًا من سبتمبر المقبل يرجع إلى زيادة أسعار مدخلات الصناعة وأعلاف الماشية المستوردة من الخارج، إذْ ترتفع تلك الأسعار بارتفاع الدولار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي فرضت زيادة في التكاليف مما يؤدي لارتفاع الأسعار”.

تسهيل عملية الإفراج عن الأعلاف:

أضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الحكومة الفترة الماضية سارعت في تسهيل عملية الإفراج عن أعلاف الماشية ومن الموانئ وتوفير العملية الصعية لتغطية السوق المحلية في ظل الأزمة التي تمر بها مصر، وكذلك دول العالم بسبب العقوبات الأمريكية الغربية على روسيا والتي بلغت 14 ألف عقوبة منها على سلاسل الإمدادات وتكاليف الشحن، وتكاليف المنتجات المتداولة عالميًا مما يؤدي لزيادة الأسعار.

تحديد هامش ربح معين:

طالب الخبير الاقتصادي، أن رجال الأعمال المصريين والشركات المصرية بضرورة التحلي بالمسئولية الاجتماعية والالتزام بهامش ربح معين، إذْ لا تزيد الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى أن السوق المصرية حر ويوجد تنافسية بين الشركات، مؤكدًا أن الدولة لديها إمكانيات بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط من يغالي في السعر.

أفاد أن: الدولة اتخذت مسار بزيادة المرتبات مع زيادة معدلات التضخم منذ إبريل الماضي مسبقة الموازنة العامة للدولة بثلاثة شهور، وفي حال توافر إمكانيات الدولة لن تدخر جهدًا في دعم محدودي الدخل.

زيادة أسعار بعض المنتجات:

أعلنت بعض شركات منتجات الألبان والعصائر، ارتفاع أسعار منتجاتها بالأسواق اعتبارًا من الشهر المقبل، ليسجل سعرلبن 1 لتر كامل الدسم وخالي الدسم ونصف الدسم إلى 38 جنيهًا داخل الأسواق المحلية.