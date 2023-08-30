خلافات عائلية وإيصالات أمانة.. تفاصيل خطف شقيق مالك شركة سياحية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من مالك شركة سياحة، وزوجة شقيقه بتعرض شقيق الأول وزوج الثانية مقيم بدائرة القسم للاختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين والتعدى عليه بالضرب واصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكى ولاذوا بالهرب.

وأثبتت التحريات أن مرتكبي الواقعة زوجة المجنى عليه الأخرى، و 4 أشخاص آخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة الملاكى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وزوجته الثانية فإتفقت مع باقى المتهمين على اختطافه وإجباره على التوقيع على عدد 3 إيصالات أمانة.

وتم تحرير المجنى عليه من مكان إحتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام، والقبض على المتهمين و اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط و كفر البطيخ و كفر سعد وقسم شرطة دمياط الجديدة.

قطاع الأمن العام

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تم ضبط عدد 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام، و كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جراما.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرامات وكمية من مخدر الهيروين وطبنجة فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.