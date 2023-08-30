أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبة العلمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كليات متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات للشعبة العلمية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

فتح مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023.

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني التسجيل أما الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.

تتاح أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات من الثانوية العامة أماكن شاغرة في كليات التربية الفنية والتربية الرياضية، وحقوق انتساب، والآداب والسياحة والفنادق.

الحد الأدنى للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023:

يبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة العلمية 205 درجات بإجمالي عدد طلاب 83 ألفًا و863 طالبًا وطالبة.

يبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالي 50 ألفًا و983 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية والأدبية في الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات 134 ألفًا و846 طالبًا وطالبة.

نوهت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة 2023 الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023: