أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبة العلمية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كليات متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات للشعبة العلمية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.
فتح مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023.
ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني التسجيل أما الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.
تتاح أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات من الثانوية العامة أماكن شاغرة في كليات التربية الفنية والتربية الرياضية، وحقوق انتساب، والآداب والسياحة والفنادق.
الحد الأدنى للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023:
يبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة العلمية 205 درجات بإجمالي عدد طلاب 83 ألفًا و863 طالبًا وطالبة.
يبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالي 50 ألفًا و983 طالبًا وطالبة.
ويبلغ إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية والأدبية في الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات 134 ألفًا و846 طالبًا وطالبة.
نوهت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة 2023 الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023:
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
|القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم
|طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم
|حقوق انتساب موجه جنوب الوادي
|آداب انتساب موجه الفيوم
|تربية نوعية عين شمس
|تربية رياضية بنين كفر الشيخ
|معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(مالية)
|أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة
|أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي
|الفني للخدمة الاجتماعية بقنا
|خدمة اجتماعية حلوان
|تربية رياضية بنات المنصورة
|تربية نوعية أسوان
|الفني لترميم الآثار بالأقصر
|خدمة اجتماعية الفيوم
|تربية رياضية بنين حلوان
|تربية بني سويف رياضة
|تربية المنيا رياضة
|آداب جنوب الوادي
|آداب الوادي الجديد
|خدمة اجتماعية أسوان
|تربية أسيوط رياضة
|تربية رياضية بنين الإسكندرية
|تربية سوهاج رياضة
|المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة
|آداب سوهاج
|حقوق انتساب موجه حلوان
|تربية رياضية بنين الزقازيق
|تربية نوعية موسيقية الزقازيق
|سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
|الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر
|معهد المنيا العالى للغات
|تربية رياضية بنات مدينة السادات
|تربية نوعية المنوفية بأشمون
|القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول
|القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول رياضة
|ع.دولى إعلام مدينة الشروق
|تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
|المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة)
|المعهد العالى للغات بأسوان
|المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية
|ك.ت. فني صناعى قنا
|ك.ت. فني صناعى المحلة الكبرى
|اقتصاد منزلى حلوان
|تربية رياضية بنين بنها
|حقوق انتساب موجه بنها
|تربية نوعية بنها
|سياحة وفنادق المنصورة
|العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
|آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
|الفني التجارى بأسيوط
|الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
|العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
|معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات رياضة
|العالي الفندقى بالأقصر إيجوث
|العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر
|العالي خدمة اجتماعية المنصورة
|العالي للغات 6 أكتوبر
|العالي حاسبات ونظم تجمع أول
|العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
|العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر
|سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية
|معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة
|آداب انتساب موجه بنات عين شمس
|الفني التجارى بالروضة
|الفني التجارى بقويسنا
|آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس
|عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة
|تربية نوعية الفيوم
|آداب انتساب موجه كفر الشيخ
|عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية
|حقوق انتساب موجه أسوان
|معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال
|معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة
|خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف
|معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحى (بالمقر البديل بالإسماعيلية)
|تربية نوعية فنية الفيوم