مصرع فتاة دهسها القطار بمركز قوص بقنا

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الأربعاء، دهسًا أسفل عجلات القطار على مزلقان غير شرعي في قرية العيايشا، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع فتاة دهسها القطار في قرية العيايشا بمركز قوص.

بالفحص تبيَّن مصرع "ندا.م.ح، يبلغ من العمر 25 عامًا دهسها القطار أثناء مرورها على مزلقان غير شرعي في قرية العيايشا مركز قوص.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.