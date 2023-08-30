رابط نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 (اعرف كليتك)

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية الرابط الرسمي لنتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 في الفترة من يوم الخميس الماضي حتى يوم الاثنين الماضي.

وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 مرة أخرى بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من طلاب الثانوية العامة.

ولمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن (اضغط هنا).

ويمكن لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 طباعة بطاقة الترشح من موقع التنسيق بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب والتقديم بها بالجامعات المختلفة.

وأخطرت وزارة التعليم العالي الجامعات الحكومية والمعاهد بالكشوف النهائية للمقبولين من طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلتين الأولى والثانية .

ضوابط تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع في تنسيق الجامعات 2023. التحويل غير المناظر في تنسيق الجامعات 2023 باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2023. التحويل في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط. لا توجد تحويلات ورقية في تنسيق الجامعات 2023. التحويل في تنسيق الجامعات 2023 يكون لمرة واحدة فقط. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة). تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

أما بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة: فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.