لاميتا فرنجية تتألق بالبرتقالي الجريء في دبي (صور)

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها ببعض اللقطات، أثناء تواجدها في دبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك مثير وجذاب.

لاميتا فرنجية

وبدت لاميتا بفستان برتقالي مكشوف الصدر وأحد الساقين، وتميز بقصته محددة الخصر، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ونسقت معه حذاب ذا كعب عالٍ باللون الذهبي.

واشتهرت لاميتا فرنجية بشعرها الطويل والكثيف؛ ليكون عنوان لأنوثتها وجمالها الساحر، وظهرت في الصور تاركة خصلاتها تتدلى بشكل ناعم ومرتب على ظهرها.

لاميتا فرنجية

ووضعت لاميتا مكياجًا مميز، فحددت ملامحها ببلاشر باللون البرتقالي، بالإضافة للكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين جذابتين، كما اختارت الآيشادو بدرجات البني المائلة للبرتقالي، وأضافت لمستها الجريئة، بإستخدام أحمر شفاه باللون الفوشيا الصاخب.

لاميتا فرنجية

ما لا تعرفه عن لاميتا فرنجية

لامتا فرنجية هي عارضة أزياء ومقدمة برامج وممثلة لبنانية ولدت عام 1981، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، كما اشتهرت "لاميتا فرنجية" في الوسط الفني بأدائها لأدوار الإغراء، وكان أول عمل لها مع الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة ".

ومن أبرز أعمالها السينمائية "محترم إلا ربع" عام 2010 مع الفنان محمد رجب، "356 يوم سعادة" مع أحمد عز، في بداية 2011 وفيلم "أنا بضيع يا وديع"، في صيف 2011 ، كما قدمت دور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2011.