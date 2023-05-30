لاميتا فرنجية تنافس عارضات الأزياء بالمينت جرين والأوف شولدر (صور)

خضعت الفنانة لاميتا فرنجية لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية تشعل الأجواء بالمينت جرين المجسم

خطفت لاميتا فرنجية الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية فستانا قصير مجسم باللون "مينت جرين" وينتمي إلي قصة الأوف شولدر، ونسقت معه جاكيت باللون الأزرق، صمم من قماش لامع بدون نقاشات، أكملت اللوك بنظارة شمسية وبوت يمزج بين اللون الأسود والفضي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت لاميتا فرنجية تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية

من هي لاميتا فرنجية

ولدت لاميتا فرنجية في عام 1981، وهي عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده" إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.