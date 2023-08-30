تنسيق المرحلة الثالثة 2023| قائمة المعاهد العليا المعتمدة من التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة المعاهد العليا المعتمدة بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، وذلك تزامنًا مع بدء أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023.

وتشمل هذه القائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من التعليم العالي: (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، المعاهد).

التعليم العالي تداهم الكيانات الوهمية

وأكد السيد عطا المُشرف العام على مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم في التعليم العالي، أن لجان الضبطية القضائية تُكثف عملها خلال الفترة الحالية، لمُداهمة أية كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة، أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي لممارسة أنشطة تعليمية؛ وذلك حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور .

وذكر الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال هذه الفترة ؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة.

وأضاف متحدث التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة الحالية ، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

المعاهد العليا المعتمدة من التعليم العالي

1 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

2 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

3 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

4 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

5 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بدمنهور

6 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان

7 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا

8 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها

9 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر

10 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

11 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج

12 المعهد العالى للدراسات التعاونية ـ القاهرة- المنيرة

13 المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة

14 المعهد العالى للتعاون الزراعى بأسيوط

15 المعهد العالى للغات ـ بمدينة 6 أكتوبر

16 المعهد العالى للغات ـ شيراتون ـ بمصر الجديدة

17 معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون

18 معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الادارية والحاسب الالى بالمقطم

19 المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفوريةـ القاهرة الجديدة

20 معهد المدينة العالى للغات الدولية ـ شبرامنت

21 المعهد العالى للدراسات الادبية بكنج مريوط بالاسكندرية

22 المعهد العالى للاعلام وفنون الاتصال ـ 6 أكتوبر

23 معهد اكتوبر العالى للاقتصاد

24 المعهد العالى للسياحة والفنادق ـ 6 أكتوبر

25 المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الالى ـ سيوف ـ الاسكندرية

26 معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق والحاسب الالى مدينة نصر .

27 معهد سينا العالى للسيحة والفنادق ـ راس سدر

28 معهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق ـ بالمقطم

29 المعهد العالى للسياحة والفنادق ـ كينج مريوط ـ الاسكندرية

30 المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

31 المعهد العالى للسياحة والفنادق بالاسكندرية (ايجوث)

32 المعهد العالى للسياحة والفنادق بالاقصر - ايجوث

33 معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق يالمريوطية - الهرم.

34 المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة .

35 المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الاثار ـ ابو قير ـ الاسكندرية

36 المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة

37 المعهد العالى للدراسات النوعية ـ الجيزة

38 الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بالمعادى

39 المعهد العالى للعلوم الادارية ـ 6أكتوبر

40 المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ 6 أكتوبر

41 المعهد العالى للدراسات المتطورة ـ بالهرم

42 المعهد المصرى لاكاديمية الاسكندرية للادارة والمحاسبة ـ بالاسكندرية

43 معهد العبور العالى للاداره والحاسبات ونظم المعلومات ـ بلبيس

44 المعهد العالى للحاسب الالى ـ كنج مريوط الاسكندرية

45 معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والادارة بأرض البنفسج2

46 معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الادارية – المعادى 4647 المعهد العالى للحاسب الالى وادارة الاعمال ـ الزرقاء

48 معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة

49 المعهد العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات ـ ابو قير ـ الاسكندرية

50 معهد الجزيرة العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات الادارية ـ المقطم

51 معهد الفراعنة العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات والإدارة ـ الهرم

52 معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة

53 المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

54 معهد راس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الالى - دمياط

55 المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ التجمع الخامس

56 معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول- مدينة القاهرة الجديدة

57 المعهد العالى للإدارة والحاسب الألى برأس البر

58 معهد المدينة العالى للادارة والتكنولوجيا ـ شبرامنت ـ الجيزة

59 المعهد العالى للعلوم الادارية بالقطامية

60 المعهد العالى للعلوم الادارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس

61 المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الألى بالعريش

62 معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات طريق سقارة الهرم

63 المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة ـ سوهاج

64 المعهد التكنولوجي العالى ـ بالعاشر من رمضان

65 أكاديمية أخبار اليوم

66 معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة

67 المعهد العالى للهندسة المعمارية 6أكتوبر

68 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر

69 معهد طيبة العالى للهندسة بالمعادى

70 المعهد العالى للهندسة بالشروق

71 معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا ـ طريق مصر الإسماعيلية

72 الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

73 المعهد العالى للهندسة ـ 15 مايو

74 معهد الهندسة العالى لتكنولوجيا الطيران ـ أمبابة

75 المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

76 المعهد العالى للفنون التطبيقية 6 أكتوبر

77 الأكاديمية الدولية للهندسة لعلوم الإعلام ـ6اكتوبر

78 المعهد الكندى العالى للتكنولوجيا والهندسة والإدارة بالتجمع الخامس

79 معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء بامبابة

80 معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

81 معهد الادارة والسكرتارية مصر القديمة

82 معهد السويس لنظم المعلومات الادارية

83 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

84 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا - كينج ماريوط

85 المعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبى المطامير ـ البحيرة

86 المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

87 المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

88 المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات مركز التجمع الأول

89 معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة

90 معهد سيناء للدراسات النوعية بالعريش

91 معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

92 المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

93 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

94 معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصوره

95 المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول ـ القاهرة الجديدة

96 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالشرقية

97 المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية

98 المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

99 المعهد العالى للسياحة والفنادق بالاسماعيلية (ايجوث)

100 معهد الصفوه العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

101 المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه

102 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس

103 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا - طموه

104 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيره

105 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

106 معهد الوادى العالى للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

107 معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا

108 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا

109 المعهد الكندى العالى للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر

110 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

111 المعهد الكندى للادارة - 6 أكتوبر

112 المعهد العالى للعلوم الادارية - المنزله

113 معهد الاسكندرية العالي للاعلام بسموحة

114 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

115 معهد القناه العالى للهندسة

116 المعهد العالى للعلوم الادارية ـ بلبيس ـ الشرقيه

117 معهد الدلتا العالى للهندسة بالمنصورة

118 معهد الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر

119 المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث

120 معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

121 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديده

122 المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس ـ البحيرة

123 معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقاره ـ الهرم

124 معهد الجزيرة العالى للاعلام وفنون الاتصال بالمقطم

125 المعهد العالى للغات بالمنصوره

126 المعهد العالى للعلوم الادارية ببلقاس

127 المعهد الدولى العالى للاعلام بمدينة الشروق

128 المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

129 المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحله الكبرى

130 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا - الطود - الاقصر

131 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

132 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

133 المعهد العالى للهندسة ببلبيس

134 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

135 معهد العجمى العالى للعلوم الادارية

136 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

137 معهد الادارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات

138 المعهد العالي للعلوم الادارية بني سويف

139 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

140 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

141 معهد المستقبل العالى للهندسة بالفيوم

142 الأكاديمية المصرية للهندسة و التكنولوجيا المتقدمة

143 المعهد العالى للدراسات الفندقية و السياحية بدمياط الجديدة

144 المعهد العالى للهندسة و التكنولوجيا ببرج العرب

145 المعهد العالى للغات و الترجمة الفورية بأسوان

146 المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة و المعلومات بالمنيا

147 معهد المنيا العالى للغات

148 المعهد العالى للهندسة و التكنولوجيا بالمنوفية

149 معهد المستقبل العالى للهندسة و التكنولوجيا بالمنصورة

150 المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس

151 معهد راية العالى للإدارة و التجارة الخارجية

152 المعهد العالى للهندسة بالمنيا