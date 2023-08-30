تصاعد أزمة رغيف الخبز بالدقهلية بسبب تصرف أصحاب المخابز في الدقيق

تصاعدت مشكلة الحصول على الخبز في محافظة الدقهلية بسبب قيام أصحاب المخابز بالتصرف في كميات من الدقيق مما يؤدي إلى عدم حصول المواطنين على الخبز ، حيث ينتهي العمل ببعض المخابز خاصة في القرى قبل السادسة والنصف صباح كل يوم بحجة الانتهاء من توزيع الخبز على خلاف الحقيقة ، في الوقت الذي كثفت مديرية التموين بالدقهلية من حملاتها على عدد من المخابز وأسفر ذلك عن تحرير محاضر تموينية ما بين نقص أوزان وعدم مطابقة الخبز والتصرف في الدقيق وعدم نظافة الأدوات وغيرها من المحاضر.

عدم مطابقة المواصفات

وقد اشتكي بعض المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمديرية التموين بالدقهلية من مشاكل توزيع الخبز وعدم مطابقة عملية التصنيع للمواصفات، ففي مدينة طلخا اشتكي أحد المواطنين من سوء حالة رغيف الخبز، حيث أكد أنه غير مطابق للمواصفات ولا يوجد رقابة من التموين على المخابز.

اختفاء الخبز…

كما اشتكى مواطنو قرى مركز المنصورة من امتناع أصحاب المخابز عن توزيع الخبز للمواطنين وتحديدا في قرية " جديدة الهالة بمركز المنصورة حيث يتوجه أحد المواطنين إلى أحد المخابز ولا يجدون خبزا الساعة السادسة والنصف صباحا كل يوم وأرفق المواطن في الشكوى فيديو لطريقة التعامل السيئة من صاحب المخبز مع المواطنين !!

حملات واسعة…

وشنت مديرية التموين بالدقهلية حملات واسعة على مخابز قرى المحافظة خلال الأيام الماضية، حيث قامت الحملات المجمعة بالمديرية بشن حملات ناحية (بنى عبيد – ميت غمر) بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية (ميت سلسيل، مركز ميت غمر، جمصة، نبروه، بنى عبيد، دكرنس، أجا) وتم تحرير 46 محضرًا للمخابز تضمنت عدد 3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات وعدد 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين وعدد 4 محاضر عدم وجود سجل تفتيش بالإضافة إلى عدد 4.

محاضر عدم إعطاء بون صرف وعدد 4 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 16 شكارة إلى جانب عدد 10 محاضر عدم مطابقة للمواصفات وعدد 17 محضر نقص وزن، كما تم شن حملات أخرى بناحية شربين وتحرير 26 محضرًا في المخابز تضمنت محضر واحد لعدم وجود قائمة بيانات وعدد 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحضر تصرف في دقيق بقيمة 2 شكارة بالإضافة إلى 11 محضر عدم مطابقة للمواصفات وعدد 10 محاضر نقص أوزان.

حملة على أحد المخابز

متابعة عملية تصنيع الخبز في المخابز

فحص مرحلة عجين الخبز