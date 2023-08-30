هجوم على مطار غربي روسيا وتضرر 4 طائرات (فيديو)

تضررت 4 طائرات من جراء هجوم بطائرات مسيّرة على مطار بسكوف غربي روسيا، ليل الثلاثاء، حسبما أعلنت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضحت الوكالة أن السلطات قررت إغلاق المجال الجوي فوق مدينة بسكوف، القريبة من الحدود مع إستونيا، والمنطقة المحيطة بها.

وقال مسؤول في خدمة الحركة الجوية لـ"تاس": "في الوقت الحالي، تم تقييد المجال الجوي للمنطقة لرحلات الطائرات".

كما ذكرت الوكالة أن المجال الجوي المحيط بمطار فنوكوفو في موسكو أغلق في وقت مبكر من الأربعاء، لفترة وجيزة قبل إعادة فتحه.

وبالتوازي، كشف حاكم منطقة بسكوف ميخائيل فيديرنيكوف على "تلغرام"، أن الجيش الروسي يعمل على صد هجوم بطائرات مسيّرة على مطار المدينة.

💥 Russia: Military airfield in Pskov, *north* of Belarus, over 400 miles away from Ukraine under attack right now. pic.twitter.com/KTPIF1xNLi — Igor Sushko (@igorsushko) August 29, 2023

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام روسية، دخانا أسود كثيفا يتصاعد فوق المطار، واستشهدت بمنشورات لسكان محليين سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الروسي على تطبيق "تلغرام"، إنه أسقط 3 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقة بريانسك الجنوبية، وواحدة فوق منطقة أورلوف في الوسط، وأخرى بمنطقة كالوجا جنوبي موسكو.

وكانت منطقة بسكوف قد استهدفت سابقا بهجمات بطائرات مسيّرة في أواخر مايو.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، بعد أن تعهدت كييف هذا الصيف بـ"إعادة الصراع إلى داخل روسيا".