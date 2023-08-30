رئيس شبين القناطر يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

اجتمع اليوم خالد حامد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وبوجود انائبي رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية القروية ولجنة متابعة المبادرة بمجلس المدينة ومديري الادارة الهندسية والمركز التكنولوجي والمتابعة ونظم المعلومات والمتغيرات المكانية، لمتابعة الاجراءات الجارى تنفيذها لميكنة الخدمات الحكومية من اجل التيسير على المواطنين وذلك بشان تنفيذ مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحافظة " برنامج تطوير الخدمات الحكومية " وذلك فى اطار تعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة القليوبية للتأكيد على الجاهزية والاستعداد التام لبدء التدريب على التطبيق المطور للوحدات المحلية القروية بالمحافظة .

ويأتى ذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بقرى مركز شبين القناطر تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

جدير بالذكر أنه تم انشاء عدد 9 مجمعات خدمية حكومية بالوحدات المحلية القروية بمركز شبين القناطر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة باعتمادات مالية تقارب 81 مليون جنية لتقديم خدمات " الوحدات المحلية – السجل المدنى – الشهر العقارى – التضامن الاجتماعى – التموين – البريد " ومنها ما تقدمه الوحدات المحلية القروية عبر المراكز التكنولوجية لهذه الوحدات بالمجمعات الخدمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين .



- ووجه رئيس المركز والمدينة بسرعة الجاهزية والاستعداد التام لتنفيذ برنامج تطوير الخدمات الحكومية عبر المراكز التكنولوجية بالمجمعات الحكومية وضرورة التنسيق والتواصل التام مع الادارات المعنية بمجلس المدينة بهذا الشأن .



- كما شمل الاجتماع توجيهات رئيس المركز والمدينة بضرورة الانتهاء من ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية بالتوازى مع الجهد المبذول لإنهاء تنفيذ انهاء المشروعات بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "