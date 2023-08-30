انتهاء تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 غدًا

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الخميس، باب تسجيل الرغبات وصرف وقبول أوراق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 .

وفتحت وزارة التعليم العالي الباب لإدخال البيانات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في تنسيق الجامعات 2023 على الموقع الإلكتروني بداية من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023.

قواعد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

يتم التقديم في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً.

يمكن للطالب التقدم في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

على الطالب عند تقديمه أوراقه لمكتب التنسيق أن يرفق معه المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم (9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg

خطوات التسجيل في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

1- يدخل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على موقع تنسيق الجامعات 2023 لتسجيل بياناته الأساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

2- يتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع تنسيق الجامعات 2023.

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

4- يستخدم طلاب الشهادات المعادلة رقم الدخول والرقم السري لتسجيل ودرجاته ورغباته في تنسيق الجامعات 2023 وأيضًا في التعرف على نتيجة الترشيح.

5- يجب على طلاب الشهادات المعادلة طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته في تنسيق الجامعات 2023 فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.