تحرير 10 محاضر للمخالفين وإزالة 20 حالة إشغال بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وتنفيذ إزالة فورية لـ 20 حالة إشغال، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين، وأكد رئيس المدينة استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع كافة الإشغالات بالمدينة وبنطاق الوحدات المحلية القروية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود فى شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.

وعلى صعيد آخر ، وإستمراراً لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بمواصلة الجهود والتصدي لأية تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على هيبة الدولة، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بقرية البرانية على مساحة 1200 متر وذلك خلال حملة مسائية لرصد حالات التعدى المخالفة بنطاق المركز بالتعاون مع حماية الأراضى الزراعية والجهات الأمنية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تأكيداً على سيادة القانون.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى على الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها ، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق و مقدرات الأجيال القادمة .

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.