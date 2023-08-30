علماء الأوقاف يتحدثون عن "أحكام الزكاة" في سبع وعشرين محافظة

أقيمت فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الثلاثاء 29 أغسطس 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "أحكام الزكاة"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن المال بصفة عامة أمانة عظيمة وأن كل إنسان سيُسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وأن الزكاة والصدقات تعمل على تقوية وتعميق صلات المحبة بين أفراد المجتمع، وأن على المتصدق التحري في موضع صدقته لتعظيم ثوابها يقول الحق سبحانه: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، وأن عِظَم الصدقة يزداد كلما سدت حاجة من حاجات المجتمع، فإن كانت الحاجة أمس إلى المتطلبات الصحية، فموضعها في علاج المرضى وبناء المستشفيات وتجهيزها، وإن كانت الأولوية للفقراء والمساكين فموضعها فيهما.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المهند.‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهداية.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البحر.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر بن الخطاب.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشربيني.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المروة الجديد.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القدوس.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمرو بن العاص ( رضي الله عنه).‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفران.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد منسي.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القاضي بفزارة.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة عائشة.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر حمدي.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العلاوية.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخ عبد الله.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمري.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد عيد.

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبي بكر الصديق.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر الكبير.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفرشوطي.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أسامة البكري.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدنا سعد بن معاذ ( رضي الله عنه).