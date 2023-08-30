أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، حيث سجل سعر الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

وسجل سعر الريال السعودي سعر 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.93 جنيه للشراء، و100.37 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.32 جنيه للشراء، و33.47 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 38.73 جنيه للشراء، 38.96 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.12 جنيها للشراء، و100.12 جنيه.

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 33.23 جنيه للشراء، 33.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع داخل بنك مصر.

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.25 جنيه للشراء و33.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع داخل بنك مصر.

كما استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 99.80 جنيه للشراء و100.03 جنيه للبيع.