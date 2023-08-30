اتفاق مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق بهدف تنمية وخدمة المجتمعات الفقيرة

في تطور جديد للعمل الخيري والتطوعي في مصر، وقع كلاً من الأنبا يوليوس، المشرف على أسقفية الخدمات العامة، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط ومدير الكلية الإكليريكية بالدير، بروتوكول تعاون مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق، بهدف تنمية وخدمة المجتمعات الفقيرة في مصر.

تم توقيع البروتوكول في مقر أسقفية الخدمات بالقاهرة، ويشتمل الاتفاق على برنامج تدريبي مخصص لطلاب الكلية، يتبعه تطبيق عملي للبرامج التنموية في القرى المجاورة للدير، تحت إشراف وتدريب أسقفية الخدمات.

ويهدف البرنامج التدريبي الى تأهيل الطلاب الإكليريكيين ليصبحوا كهنة مشبعين لشعوبهم في مجالات التعليم والمجتمع والوطن. يعد هذا البرنامج جزءًا من توصيات قداسة البابا تواضروس الثاني بالاهتمام بالإنسان وكل الإنسان.

شهد حفل التوقيع الأب القس الراهب أرساني المحرقي، المشرف الروحي ووكيل الكلية، وعبر الحضور عن سعادتهم بتطوير التعاون بين الأسقفية والكلية بهدف خدمة الفقراء وتنمية المجتمعات المحلية.

يعتبر هذا التعاون بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق خطوة هامة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر. من المتوقع أن يساهم البرنامج التدريبي في تمكين الطلاب الإكليريكيين وتطوير مهاراتهم المهنية والاجتماعية، وبالتالي تحقيق فعالية أكبر في عملهم ككهنة وقادة دينيين في المجتمعات التي يخدمونها.

إن هذا البروتوكول التعاوني يطمح إلى خلق تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية الشاملة للفقراء والمحتاجين، وهو مبادرة تستحق الإشادة والدعم المستمر.