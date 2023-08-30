عدم التخلف عن التسجيل.. نصائح لطلاب المرحلة الثالثة 2023

انطلقت خلال الساعات القليلة الماضية المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب المتبقين والناجحين من الدور الأول.

أعلنت وزارة التعليم العالي عن انطلاق المرحلة الثالثة 2023، من تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة من اليوم الأربعاء وحتى مساء الجمعة 1/9/2023.

نصائح مهمة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2023:

عدم التخلف عن تنسيق المرحلة الثالثة.

عدم ترك أي خانة فارغة خلال تسجيل رغبات المرحلة الثالثة.

اختيار الكلية أو المعهد بعناية وتركيز.

الاختيار يكون حسب الأولوية للكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

يمكن للطالب أن يعدل رغباته طوال الفترة المتاحة لتسجيل الرغبات وحتى إغلاق الموقع.

نسب القبول في المرحلة الثالثة للتنسيق وعدد الطلاب:

الشعب العلمية 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 83863 طالبًا.

الشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 50983 طالبًا.

إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846 طالبًا.

خطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

يستطيع طلاب الثانوية العامة المسموح لهم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تسجيل رغباتهم خلال الفترة الجارية، وفقًا للحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من نسبة نجاح 205 درجات أي 50%، وسيكون التقديم من خلال موقع تنسيق القبول بالجامعات، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات.

اختيار مصدر شهادة الثانوية سواء كانت ثانوية عامة أو متفوقين.

إدخال البيانات الخاصة بالطالب وهي رقم الجلوس والرقم السري والرقم التعريفي.

يضغط الطالب على كلمة تسجيل دخول.

تظهر جميع البيانات الخاصة بالطالب ولابد أن يتأكد الطالب من تلك البيانات.

تسجيل الرغبات بطريقة صحيحة وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي وعدد الرغبات 75 رغبة.

بعد ذلك الضغط على حفظ بيانات ويدخل رقم الجلوس والرقم السري.

كما يتطلب وضع البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالطالب والرقم القومي.

الضغط على حفظ.