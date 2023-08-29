أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 غدًا الأربعاء على موقع التنسيق الإلكتروني.

ويستمر مكتب التنسيق في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.

ويفتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.

الحد الأدنى للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023

ويبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 بالشعبة العلمية 205 درجات بإجمالي عدد طلاب 83 ألفًا و863 طالبًا وطالبة.

ويبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 بالشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50 في المائة، بإجمالي 50 ألفًا و983 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية والأدبية في الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 134 ألفًا و846 طالبًا وطالبة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 التقديم بتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية في الثانوية العامة.

واستقبلت وزارة التعليم العالي طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023.

وتقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية" في تنسيق الجامعات 2023 برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

