محافظ أسيوط يلتقي مدير إدارة أملاك الدولة لمناقشة منظومة تقنين أراضي الدولة

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاته لمناقشة دفع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة. تأتي هذه الاجتماعات في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية الأراضي العامة وتنظيمها بشكل صحيح وفقًا للقانون.

وقد حضر هذه الاجتماعات مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، أحمد شوقي. تناول اللقاء آخر المستجدات في سير العمل بالمنظومة وتقدم المحافظ بتقرير شامل حول أعداد العقود التي تم الانتهاء منها وتسليمها خلال الفترة الماضية.

كما تم إلقاء الضوء على الاجراءات التي تم تنفيذها لتقنين أوضاع المخالفين وإزالة التعديات على أملاك الدولة. وأكد اللواء عصام سعد على أهمية تطبيق القانون بحزم في حالة وجود أي تعديات جديدة، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين والمخالفين.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه لن يتم التهاون مع أي شكل من أشكال التعدي على أراضي الدولة، وأنه يجب الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن. وجدد التأكيد على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الحكومة لحماية الأراضي العامة والحفاظ على مواردها وتطويرها. وتعكس هذه الخطوة الحكومية التزامها بتنفيذ استراتيجية شاملة لتنظيم وتقنين أوضاع الأراضي، مما يسهم في النهاية في تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في أسيوط.