التريند المُنتظر.. أول تعليق من سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد قبل الحذف (شاهد)

استجابت الفنانة سمية الخشاب لمطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانوا ينتظرون تعليقها على خبر طلاق زوجها السابق المطرب أحمد سعد لزوجته الأخيرة مصممة الأزياء علياء بسيوني، وبالفعل لم تمر سوى ساعات قليلة إلا وكانت قد أثارت الجدل بتغريدة غامضة عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "توتير"، تصدرت بعدها التريند لساعات.

سمية الخشاب

أحمد سعد وعلياء بسيوني

أول تعليق لسمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني

نشرت سمية الخشاب مقطعًا لأحد مشاهدها في مسلسل "ريا وسكينة"، والذي ظهرت فيه وهي تقول "يالهوي" ثم تبدأ في الرقص، ولكنها سرعان ما قامت بحذفه بعد فترة قصيرة من نشره.

سمية الخشاب عبر تويتر

وكانا أحمد سعد وسمية الخشاب قد تزوجا في عام 2017، واستمر زواجهما لمدة تقترب من العامين، ولكنهما انفصلا بعد تبادل الاتهامات بينهما، حيث صرحت حينها بأنه حاول قتلها واعتدى عليها بالضرب وتسبب في عاهة مستديمة لها.

سمية الخشاب وأحمد سعد

طلاق أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني

على صعيد آخر، فاجأت مصممة الأزياء علياء بسيوني زوجة المطرب أحمد سعد الأخيرة، جمهوره بإعلان خبر طلاقهما رسميًا، وذلك خلال منشور طويل عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أحمد سعد وعلياء بسيوني

خرجت علياء بسيوني طليقة أحمد سعد عن صمتها، لتفجر أسرارًا صادمة كانت السبب الرئيسي وراء انفصالهما، موضحة أن الطلاق وقع بناءً على رغبة أحمد سعد، الذي تسبب في خراب العلاقة الزوجية بينهما من البداية.

وكتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيء وأحب أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة إنه ينتهي".

طليقة أحمد سعد عبر انستجرام

وأضافت طليقة أحمد سعد: “شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته، وبعدها شغلك".

ووجهت علياء بسيوني رسالة قاسية وشديدة اللهجة لطليقها أحمد سعد قائلة: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها، وأنت طلعتها ولا تسوى، ربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على أد كل حاجة حصلت".