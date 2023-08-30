جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة "مهندس كهرباء" بمستشفى الإصابات
أفادت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أنه تم إتاحة نتيجة الاختبار الإلكتروني لوظيفة مهندس كهرباء، والتي تم إجراؤها أمس ،الثلاثاء الموافق 29 من أغسطس، من خلال الرابط الإلكتروني اضغط هنا
وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، انتهاء كافة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين؛ لشغل وظائف مستشفى الإصابات، بمختلف التخصصات.
ومن المقرر ، أن تجرى مقابلات شخصية شفوية للذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية، خلال الفترة القادمة، كخطوة أساسية؛ لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف، ولضمان اختيار أكفأ العناصر البشرية التي تتناسب إمكانياتهم مع طبيعة كل وظيفة.
وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى نجاح الجامعة في إدارة منظومة الاختبارات الإلكترونية لمسابقات وظائف مستشفى الإصابات، على نحو متميز، ولم يتم رصد أي مشكلات بشأنها، وهو الأمر الذى يعكس الجهود المتميزة التي تقوم بها إدارة الجامعة؛ لنجاح منظومة اختبارات التوظيف بكافة مراحلها
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- جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مهندس كهرباء بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي
- جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مهندس كهرباء بمستشفى الإصابات