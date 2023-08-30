شاهد بالفيديو.. حبيبة مرزوق تبهر العالم بعرض الملكة الفرعونية

حبيبة مرزوق، باتت حبيبة مرزوق لاعبة منتخب مصر للجمباز، حديث مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والعالمية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تقديمها لعرض مميز خلال مشاركتها في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، والمقامة حاليا في إسبانيا.

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ويمثل منتخب مصر في البطولة الثلاثي، حبيبة مرزوق و عاليا صالح و فريدة حسين بقيادة فنية للكابتن هويدا سلامة والكابتن نهي حسام الدين والكابتن رنا المغربي.



وخطفت حبيبة مرزوق الأنظار بقوة حيث قامت بأداء عرضاً مميزاً وهي ترتدي الزي الفرعوني وصاحبه موسيقى مستوحيا من الحضارة الفرعونية، لتصبح حبيبة مرزوق حديث العالم بعد تقديم هذا العرض المميز.

وعبرت حبيبة مرزوق في تصريحات إعلامية لها أمس عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه العرض حيث تابعت يشغف ردود الفعل عقب نهاية العرض، كما أنها تقلت تحية خاصة من رئيس الاتحاد للجمباز والذي عبر عن انبهاره بالعرض على كافة المستويات.

حبيبة مرزوق تدربت على العرض الفرعوني أكثر من شهر

وكشفت حبيبة مرزوق في تصريحاتها أنها تتدرب على هذا العرض منذ أكثر من شهر على يد المدربين المخصصين، لافته إلى أنها قمت باختيار الملابس والأغنية التي التي تتناسب مع العرض من أجل تقديم عرض يليق بالحضارة المصرية صاحبة الريادة في كل الفنون والرياضات المختلفة.

وتابعت حبيبة مرزوق تصريحاتها بأنها فخورة بهذه الفرحة الكبيرة التي وصلتها من الجماهير المصرية وسعيدة بشكل كبير بأنها رسمت البسمة على وجوه المصريين وأشعرتهم بالفخر والتبهاي أمام العالم.

كواليس اختيار حبيبة مرزوق للعرض الفرعوني ببطولة العالم للجمباز الإيقاعي



وتحدثت حبيبة مرزوق عن كواليس العرض الفرعوني الذي قدمته في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي وأبهر عشرات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي لافته إلى ان اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين تلقى دعوة من الاتحاد الدولي تفيد بتقديم اللاعبة صاحبة المركز الأول على مستوى القارة عرضا يعبر عن تاريخ وثقافة بلدها.

وتابعت حبيبة مرزوق بأن الاتحاد الافريقي رشحها منذ شهر تقريبا لتقديم هذا العرض حيث اختارت الاغنية وقامت باختيار الملابس حتى تتناسب مع العرض.

حبيبة مرزوق.. سجل حافل من الإنجازات مع منتخبات الجمباز

وتمتلك حبيبة مرزوق سجلا حافلا من الإنجازات مع منتخبات الجمباز الإيقاعي في المراحل السنية المختلفة، حيث تمتد مسيرة حبيبة مرزوق مع رياضة الجمباز، لأكثر من 18 عاما مثلت خلالها منتخب مصر وحققت العديد من البطولات والألقاب.

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