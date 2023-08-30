حالة الطقس في أسيوط ودرجة الحرارة

تشهد محافظة أسيوط حالة طقس صافية غالبًا في الفترة الحالية. يبلغ درجة الحرارة العظمى حوالي 40 درجة مئوية، مع وجود رياح شمالية شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 13 إلى 25 كم في الساعة.

وتشير البيانات إلى أن جودة الهواء في المنطقة سيئة، ويصل مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى إلى 4، وهو معتدل. الهبات الرياح تصل إلى 33 كم في الساعة، وتتراوح نسبة الرطوبة بين 11٪ إلى 27٪. كما يصل معدل التكثف إلى 5 درجات مئوية.

وتكون الغيوم متفرقة والغطاء السحابي يبلغ 0٪. أما الرؤية في المحافظة، فتكون محدودة حيث تصل إلى 1.6 كم فقط. ويمكن أن يصل ارتفاع السحب في بعض المناطق إلى 9100 متر.

من المهم على السكان اتخاذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة هذه الأحوال الجوية المتقلبة، مثل ارتداء الملابس الخفيفة والواقية من الشمس، وضرورة الاستفادة من أي ظل ممكن. كما يجب على الأفراد تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة وشرب الكميات الكافية من الماء للحفاظ على الترطيب الجيد في الجسم.