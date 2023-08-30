بورسعيد تستعد لإستقبال بطولة الجمهورية للشركات رقم 56

بعد إطلاق الشعلة من العاصمة الإدارية

إستعدت مدينة بورسعيد لإستقبال بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتى تبدأ فاعليتها مساء الجمعة بالمدينة الرياضية ببورسعيد ويتضمن حفل الإفتتاح طابور العرض وحملة الأعلام للفرق والمحافظات المشاركة والحفل الفنى الفلكلورى الذى يقام فى هذه المناسبة حيث يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إفتتاح البطولة والتى تستمر لمدة شهر كامل حيث أطلق الوزير شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتى تقام تحت شعار " اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد " وينظمها الإتحاد الرياضي العام للشركات برئاسة المهندس حسن كامل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وقد توجه المهندس حسن كامل رئيس الإتحاد الرياضي للشركات، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم والمساندة الدائمة للبطولة وتوفير كل التسهيلات والمتطلبات التى ساهمت فى نجاح البطولة والتنسيق مع الجهات المعنية بالشكل الذي يحقق للبطولة النجاح ، وأن البطولة تحظي بأهمية كبيرة نظرًا لتقديمها خدمات للقطاع العمالي وتشمل المنافسات في هذه البطولة مجموعة متنوعة من الألعاب والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية ، وتعكس إلتزام الشركات بتعزيز النشاط الرياضي وتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة وإعتبارها جزءًا أساسيًا من حياتهم المهنية والشخصية .

أكد الدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الإتحاد أن البطولة تشمل مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية ، ووجه الشكر لمحافظ بورسعيد وجميع قطاعات بورسعيد وأجهزتها لما تبذله من جهد إنجاح البطولة وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة .