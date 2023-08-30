ختام الدورة الثانية للبرنامج التدريبي "تأهيل القيادات الجامعية" بالزقازيق

شهد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث وعميد كلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل، اليوم الأربعاء، فعاليات ختام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات الجامعية" ، والذى عقد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ، والدكتور نبيل مصطفي المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، وبإشراف من فريق الإدارة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وقدم الجلسة الأولي لليوم الثاني الدكتور السيد محمد أبو هاشم وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، حيث عرض بها نظم الامتحانات وأسس القياس والتقويم، كما قدم الجلسة الثانية الدكتورة عزة عبد العزيز نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والتي تناولت دور القيادات في الاعتماد والجودة، بحضور نخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وفي الختام قدم الدكتور إيهاب الببلاوي بتسليم شهادات اجتياز الدورة للسادة المشاركين بالبرنامج التدريبى بعدد ٢٦ من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية .