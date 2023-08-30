الشباب والرياضة تطلق مبادرة " حرفتك .. مهنتك " بالإسكندرية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، صباح اليوم الاربعاء مبادرة تحت عنوان «حرفتك.. مهنتك»، بمركز شباب الأنفوشى، لدعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية وتدريب الفتيات والسيدات على تصميم الايبوكس ومنتجات الهاند ميد.

اوضحت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ، إن المبادرة بدأت بورشة الايبوكس بمشاركة 30 فتاة من أندية الفتاة والتطوع، مشيرة إلى أن المبادرة تضمنت تنفيذ مجموعة من الورش المتخصصة في كيفية صناعة منتجات هاند ميد، وتم تدريب الفتيات والسيدات على أنواع المنتجات، والتصميم، والمواد المستخدمة لظهور المنتج النهائي.

اشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة أنها تهدف المبادرة دعم الحرف اليدوية التراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لإنشاء مشاريع صغيره تساهم في حياة أفضل.

وفى سياق متصل، افتتحت «الشريف» النسخة الثانية من سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت شعار «اعرف حقوقك وواجباتك»، بمشاركة العاملين بالمنشآت والهيئات الشبابية والرياضية ومديريات الشباب والرياضة ومديري مراكز الشباب والمشرفين العاملين بمراكز الشباب.

ولفتت إلى أن النسخة الثانية ينفذها كل من وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمهً بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.