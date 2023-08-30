توتنهام يُجدد مفاوضاته مع برشلونة لضم أنسو فاتي

جدد مسؤولو التعاقدات بنادى توتنهام الإنجليزي، المفاوضات مع إدارة نادى برشلونة من أجل الحصول على خدمات أنسو فاتي لاعب الباسا على سبيل الإعارة حتى يونيو 2024.

مفاوضات توتنهام لضم أنسو فاتي

ونشر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المختص في أخبار الانتقالات إن توتنهام يخوض مناقشات حول شروط الصفقة مع برشلونة، لكن الأخير يريد تغطية الراتب بنسبة كاملة 100 % دون تحمل الفريق الإسباني أى تكلفة لصفقة اللاعب.

أنسو فاتي

توتنهام يودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وودع توتنهام بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد خسارته أمام مضيفه فولهام، بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي 1 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة للموسم الحالي 2023 - 2024.