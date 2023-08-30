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عملاق النفط بالقارة السمراء.. ماذا تعرف عن دولة الغابون؟
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

آخر تطورات الدولار في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

الدولار
الدولار

شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 استقرار نسبي أمام الجنيه، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه فى التعاملات المسائية

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آخر تطورات الدولار في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي فى بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع .

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر لـ 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

كما سجل سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

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