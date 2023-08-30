بتكلفة 780 مليون جنيه.. معلومات عن ميناء برج العرب الجاف

ميناء برج العرب الجاف.. استطاعت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية العمل بإرادة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة للأزمات المتتالية التي شهدتها قبل عام 2014، ولكن بعد ذلك مضت قدمًا نحو إطلاق مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية تطوير قطاع النقل في الفترة من (2014-2024) لتحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل "البري- البحري- الجوي- النهري- السككي".

وكانت قد وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم بشأن دراسة وإنشاء وإدرة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف، وذلك ضمن خطة الدولة بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بإجمالى 15 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية.

معلومات عن ميناء برج العرب الجاف

- إنشاء ميناء برج العرب الجاف بالتعاون مع شركة أوشن اكسبرس شيبنج.

- تكلفة المشروع التقديرية لأعمال البنية التحتية والفوقية 780 مليون جنيه.

- إنشاء المشروع على مساحة 120 فدانا بمدينة برج العرب.

- إنشاء الميناء على الطريق السريع الرابط بين مدينة برج العرب ومنطقة بنجر السكر الزراعية.

- يلاصق مشروع ميناء برج العرب الجاف حرم السكة الحديد لمدينة برج العرب.

- ميناء برج العرب مجاور للمنطقة الصناعية الخامسة القائمة بالمدينة.

- يبعد الميناء 56 كيلومترا عن ميناء الإسكندرية البحري.

- يبعد الميناء 48 كيلومترا عن ميناء الدخيلة.

- يبعد ميناء برج العرب 20 كيلومترا عن مطار برج العرب.

- من المخطط ربط الميناء الجاف بشبكة خطوط السكك الحديدية.

- يخدم ميناء برج العرب الجاف ميناء جرجوب البحري.

- تنفيذ المشروع يجرى على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل 40% من مساحة الموقع.

- المشروع يوفر كل الخدمات المينائية لنطاق مدينة برج العرب الجديدة بحجم تداول سنوي 120 ألف حاوية مكافئة.

- المشروع يوفر حجم تداول 2.5 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويا بإجمالي حوالي 4.2 مليون طن سنويا.

- المشروع يوفر ساحات تصل إلى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.