دبلوماسي سابق: مصر ملتزمة بوحدة أراضي واستقلال السودان

تحدث السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، عن دلالات زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، قائلا:" العلاقات المصرية السودانية لا تحتاج إلى تركيز حول أهميتها ولكن السودان يرحب به فى مصر فى أى وقت من الأوقات".



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هناك تشاور مستمر على المستوى الرئاسى ورئاسة مجلس الوزراء

وأضاف “حجاج” خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن هناك تشاور مستمر على المستوى الرئاسى ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختلفة، لافتا إلى أن البرهان رأى زيارة مصر فى ذلك التوقيت لوضع مصر فى الصورة لما يجرى فى السودان وخاصة تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة فى منطقة دار فور وانهيار البنية الأساسية.

مصر ملتزمة بوحدة أراضى واستقلال السودان



وأكد أن مصر ملتزمة بوحدة أراضى واستقلال السودان وتقدم مساعدات إنسانية لها، لافتا إلى أن لقاء الرئيس السيسى مع البرهان سيثبت كيف تقوم الحكومة المصرية بالاتصال بالمنظمات الدولية لحشد الجهود لإعمار السودان، موضحا أن العمليات الإغاثية من أولويات الحكومة المصرية.