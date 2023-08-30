مركز وقاية الطور يوفر متخصصين للكشف المبكر علي السيدات
قام مركز الوقاية بمركز دعم المرأة بمدينة طور سيناء للكشف المبكر التابع لمؤسسة دكتور شريف عمر لعلاج الاورام وفي إطار دعمها لحملة ١٠٠ يوم صحة بتوفير استشاري أورام و استشاري أشعة تشخيصية للكشف علي الحالات و تشخيصهم، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
حيث جرى الكشف المبكرعلي 50 سيدة ،والإكتشاف المبكر لـ 5 حالات وتم اتخاذ كافة الاجراءات لهم، و جري سحب عينات لـ 5 سيدات لاجراء تحليل باثولوجي.
كما يؤكد المركز على أهمية المتابعة الدورية و ضرورة الكشف المبكر للسيدات للوقايه من خطر سرطان الثدي، وأن المتابعة والاستفسار متاحة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 10 مساء، وفي حالة اي سؤال فيما يخص سرطان الثدي يرجى الاتصال بالدليل الطبي الخاص بهم (16187 ) هيجاوب على سؤالك أفضل الاستشاريين في مجال الأورام.