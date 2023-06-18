الحوار الوطني.. محمود فوزي: المجلس المحلي جزء من السلطة التنفيذية كنوع من الرقابة الشعبية

قال المستشار محمود فوزي ، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه لا يمكن ان نقول إن مجلس الشيوخ ليس لديه استجواب يستخدمه ضد الحكومة، وذلك لأن مجلس الشيوخ ليس لديه سلطة رقابية على الحكومة وفًقا للدستور واللائحة الداخلية له.

جاء ذلك خلال جلسة استكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات بالحوار الوطنى.

وأكد فوزي أن المجلس المحلي جزء من السلطة التنفيذية كنوع من الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية من نفسها على نفسها.