ننشر أسعار اللحوم والأسماك في أسواق البحيرة

تجولت "بوابة الوفد" داخل أسواق قري ومدن محافظة البحيرة في الساعات الأولي من نهار اليوم الأربعاء، لمتابعة أسعار اللحوم والأسماك ، حيث تلاحظ إستمرار ثبات الأسعار خلال الأيام الماضية ، حيث تراوحت أسعار اللحوم الطازجة مابين 270جنيها إلي 300جنيها للكيلو .

بينما تراوحت اسعار اللوحوم المجمدة قطع مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .

كما شهدت أسعار الأسماك سواء الطازجة أو المجمدة ،صباح اليوم الأربعاء ثباتا في الأسعار،و لليوم الثالث علي التوالي بأسواق مدن وقري محافظة البحيرة .

حيث تراوحث أسعار البوري مابين 90إلي 100جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 260إلي 300جنيها للكيلو بينما تراوحت أسعار أحجام المتوسطة مابين 220إلي 250جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 200جنيها للكيلو.

وفي أسواق الأسماك تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو .