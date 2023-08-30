مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباريات اليوم بدورى ابطال أوروبا، فيشهد 3 مواجهات من العيار الثقيل، فيواجه راكوف الهولندى نظيره كوبنهاجن، ويلتقى رينجرز أمام إندهوفن، بالاضافة الى أنتويرب البلجيكي ونظيره أيك أثينا، فترصد بوابة الوفد جدول مواعيد لقاءات دوري أبطال أوروبا اليوم.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق كوبنهاجن أمام نظيره راكوف البولندي فى تمام الساعة 10 مساء، على ملعب باركن ستاديون، قيما تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports

وتقام مباراة بي إس إيندهوفن ضد جلاسكو رينجرزفى تمام الساعة 10 مساءعلى ملعب فيليبس، فيما تذاع عبر قناة beIN Sports

ويواجه فريق آيك آثينا نظيره رويال أنتويرب البلجيكي على ملعب أثينا الأولمبي سبيروس لويس فى تمام الساعة 10 مساء عبر قناة beIN Sports.

مشاركة سعودية بدوري أبطال أورلاوبا

وتداولت أنباء صحفية أبرزتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن مسؤولين سعوديين سيتقدمون بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل مشاركة بطل الدوري في أبطال أوروبا بداية من نسخة 2024-2025 التي ستشهد تغييراً شاملاً في مسارها، حيث سيرتفع عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، حيث سيتم تأهل 4 فرق إضافية وفق معايير يحددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

و يسعى المسؤولون في السعودية إلى حجز مقعدٍ من هذه المقاعد الأربعة الإضافية، لبطل الدوري السعودي في المستقبل القريب، وبالتالي ليس بغريب أن نرى فريقًا مثل أهلي جدة أو الهلال أو النصر أو الاتحاد في "شامبيوزليج" في القريب العاجل "حسبما أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت الإيطالية.

و سيشهد النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا خوض كل فريق ثماني مباريات بواقع أربعة في أرضه ومثلهم خارج الديار بدلا من ستة سابقا، وستتأهل الفرق الثمانية الأولى لمرحلة خروج المغلوب بينما تتنافس الفرق التي تحتل المركز التاسع لـ24 في مباريات ذهاب وإياب والمنتصر يتأهل لدور الـ16.

و نجح الدوري السعودي مؤخّرًا في استقطاب نجوم بارزين في كرة القدم العالمية، أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرّات إلى النصر، وحامل جائزة الكرة الذهبية 2022 الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد، والبرازيلي نيمار جونيور للهلال، بالإضافة إلي الجزائري رياض محرز والفرنسي نجولو كانتي والسنغالي ساديو ماني.