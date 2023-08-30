أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بأسواق قنا اليوم الأربعاء

تشهد أسواق اللحوم الحمراء والبيضاء حالة من الاستقرار فى أسعارها هذا الأسبوع لدى البائعين فى أسواق محافظة قنا، إذ سجل سعر كيلو اللحم العجالى ما بين 350 و 370 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحم الضانى 360 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الفراخ الأبيض ما بين 68 و70 جنيها، فى حين سجل سعر كيلو الحمام البلدى الجوز ما بين 110 و 120 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدى ما بين 100 و120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم الرومى 190 جنيه، فيما استقر سعر كيلو البط عند حاجز 125 جنيها.

وأوضح سيد علي بائع طيور بقنا، أن هناك انخفاضًا فى أسعار اللحوم خلال تلك الأيام بمختلف أنواعها، مضيفاً ان هذا الانخفاض يتراوح ما بين 6 إلى 7٪ عن سعرها عما كانت عليه فى السابق.

وذكر ان هناك استقرارا فى الاسعار وخاصة اللحوم البيضاء التى تعد البديل الأول للحوم الحمراء مرتفعة الكلفة مقارنتا باسعار اللحوم البيضاء.