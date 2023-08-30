أسعار الفواكه والخضراوات بأسواق قنا اليوم الأربعاء

تنشر بوابة الوفد قائمة بأسعار الفاكهة والخضروات بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، نستهلها بأسعار الفاكهة، فقد سجل كيلو العنب 10جنيها للكيلو، وبلغ كيلو الجوافة 25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر التين 20 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو البلح ما بين 30 إلى و 40 جنيها للكيلو، فى حين تراوح سعر المانجو ما بين 20 و25 جنيها للكيلو، وبلغ كيلو الموز الـ 15 جنيها، وسجل سعر كيلو التفاح 30 جنيها والبرتقال 30جنيها هو الاخر وبلغ كيلو الكموثره 25 جنيها للكيلو، والبطيخ فى حدود 15جنيها للكيلو هو الاخر، وستقر سعر الرمان عند حاجز 5 جنيهات للكيلو .

فيما سجل سعر كيلو الليمون 10 جنيهات، والبصل بنوعيه الأبيض والأحمر 20 جنيها، واستقر كيلو الطماطم فى حدود 10 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الخيار الـ 15 جنيهات هو الاخر ، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيها، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر عند حدود الـ 10جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7و 10 جنيهات للكيلو .

وسجل سعر الكيلو البامية فى حدود الـ 20 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 و 25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس الـ 12 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منه .