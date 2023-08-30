اعتماد حركة الندب والنقل بتعليم أبوتشت بقنا

اعتمد الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، حركة الندب والنقل للمعلمين والاداريين.

جاء ذلك في اجتماعا بمكتبه حضره رئيس الشؤون المالية والإدارية ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واعضاء اللجنة الخماسية ومديري المراحل المختلفة والتنسيق والموجهين الاوائل للمواد الأساسية والأنشطة التربوية، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد ولاستقرار العملية التعليمية.

اكد المدير العام اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسد العجز في جميع التخصصات والمواد بما يتفق وصالح العمل بمدارس تعليم أبوتشت طبقا للقرار الوزاري ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣.

وطالب وزيري بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وحصر جميع المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية والعمل على حلها بطرق علمية و منطقية قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك طبقا لتوجيهات السيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.