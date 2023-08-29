ضياء السيد: فيتوريا وراء الأزمة الحالية مع الأهلي

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه من الصعب أن يخوض لاعب واحد لـ90 مباراة في موسم واحد، مشيرًا إلى أن الوصول لـ60 مواجهة في الموسم أيضا يمثل ضغط كبير، محذرًا من الإرهاق والضغط للدوليين قبل أمم إفريقيا القادمة.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أقصى عدد من المباريات لأي لاعب 60 مباراة وهو رقم كبير أيضا، أشعر بحالة برود وعدم وجود ردود أفعال بشأن تلك الأزمات، ولا أحد يخاف على اللاعبين أو المسابقات المحلية أو المنافسات القارية والدولية، ولم يخرج أي مسئول لتوضيح الأمور".

وأضاف: "لا يوجد تحديد مواعيد البطولات، وحتى البطولات المستحدثة لا أحد يعرف تفاصيل عنها، نريد تحمل المسئولية من جانب اتحاد الكرة والرابطة، وضغط الموسم المقبل سيؤثر على جاهزية المنتخب الوطني قبل أمم إفريقيا، وهناك غياب واضح للشفافية وهي من مساوئ المنظومة الرياضية في مصر".

وأكمل: "قرار الأهلي بعدم المشاركة في البطولة العربية كان سليم 100%، وكان سيحدث للفريق أزمة كبيرة لو تلاحمت المواسم، والقرار بعدم التواجد عربيا كان رائعًا، ويجب أن ينسحب الأهلي من أي بطولة غير رسمية".

وزاد: "فيتوريا وراء الأزمة من البداية بعدما سمح للاعبي الزمالك في وقت سابق بمغادرة معسكر المنتخب الوطني، والأن يرفض نفس الأمر بالنسبة للأهلي، يجب أن يكون هناك معاملة بالمثل، انا مؤيد لجميع قراراته لأن المنتخب أولا، لكن المدرب البرتغالي وراء الأزمة حاليا".

وأضاف: "كنت مدرب في منتخب مصر، وسبق حدث هذا الموسم، ورفضنا التفريط في أي لاعب لصالح أي نادٍ، والنادي الأهلي سبق وترك لاعبيه للمنتخب الأوليمبي مع شوقي غريب".

وأردف: "بيراميدز لن يتأثر كثيرا بالضغوط وكذلك فيوتشر، لكن الأهلي هو من سيعاني في ظل كم البطولات التي سيشارك بها خلال الموسم الجديد، ولكن الغموض يحاصر مصير المسابقات المحلية في مصر قبل انطلاق الموسم المقبل".

ضياء السيد : لابد من تغيير نظام الدوري في الموسم الجديد

واستطرد: "لابد من تعديل نظام الدوري في الموسم القادم، لكن سيكون الضغوط من الأندية بسبب الجوانب التسويقية، لابد أن يكون هناك تضحية، ويجب أن يخرج المسئولين من رابطة الأندية واتحاد كرة القدم لتوضيح كافة الأمور".

وأتم: "سيكون هناك استثمار رياضي بشكل جيد مع النادي الأهلي، وهناك جلسة الأسبوع المقبل، والنادي هو المسئول عن الإعلان عن كافة التفاصيل، والمستثمرين من داخل مصر، وسيكون هناك استفادة مالية كبيرة وفنية".