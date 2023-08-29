أطعمة تساعد على تنظيف جسمك من النيكوتين.. الرمان أهمها

النيكوتين هو المادة الكيميائية الموجودة في التبغ والتي تجعلك تدخن، ويصل النيكوتين إلى الدماغ خلال ثوانٍ من أخذ النفخة، ويزيد النيكوتين من إطلاق مواد كيميائية في الدماغ تسمى الناقلات العصبية، والتي تساعد على تنظيم المزاج والسلوك.

يتم إطلاق الدوبامين، وهو أحد هذه الناقلات العصبية، في مركز المكافأة في الدماغ ويسبب مشاعر المتعة وتحسين الحالة المزاجية.

كلما دخنت أكثر، كلما زادت كمية النيكوتين التي تحتاجها لتشعر بالارتياح سرعان ما يصبح النيكوتين جزءًا من روتينك اليومي ويتشابك مع عاداتك ومشاعرك.

تشمل المواقف الشائعة التي تؤدي إلى الرغبة في التدخين ما يلي، شرب القهوة أو أخذ فترات راحة في العمل، التحدث على الهاتف، شرب الكحول، قيادة سيارتك، قضاء الوقت مع الأصدقاء.

للتغلب على إدمانك للنيكوتين، عليك أن تكون على دراية بالمحفزات لديك وأن تضع خطة للتعامل معها:

وفي هذا الإطار كشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة ماريا كابرالوفا، عن بعض الأطعمة التي يمكن للمدخنين تناولها لتنظيف الجسم من النيكوتين.

وقالت خبيرة التغذية إن المدخنين عليهم تناول الرمان والبرتقال والليمون والبروكلي، موضحة أن الرمان يعتبر من أفضل الفواكه التي يمكن الاعتماد عليها، إذ يؤدي تناول الرمان إلى مكافحة آثار التدخين والمواد السامة الناتجة عن تلك العادة في الجسم، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز الدورة الدموية بشكل عام.

وأكدت خبيرة التغذية أن المدخنين عليهم إضافة الحمضيات والزنجبيل إلى نظامهم الغذائي اليومي، موضحة أن البرتقال والليمون يساعدان على تسريع عملية التمثيل الغذائي، أما الزنجبيل فيعزز منظومة المناعة ويساعدها في مكافحة مختلف أنواع السموم ويقلل الرغبة في التدخين.

وأضافت أنه يمكن أيضا تناول الكيوي والبروكلي والخضروات الورقية الطازجة، إذ إن الكيوي يعمل على تحسين عملية الهضم والوقاية من الاكتئاب الذي يصيب المدخنين أكثر من غيرهم، أما البروكلي فهو من الخضروات المفيدة التي تعمل على تنظيم عملية التمثيل الغذائي، بينما تساعد الخضروات الورقية الطازجة على تنظيف الجسم بالكامل من أي سموم، بما في ذلك النيكوتين ونواتج التدخين.