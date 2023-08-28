القمر على موعد مع كوكب زحل الأربعاء.. انتظروه

القمر يقترن بكوكب زحل، في ظاهرة فلكية تشهدها الكرة الأرضية الأربعاء المقبل، ويشرق القمر بالقرب من زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) .

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن القمر وكوكب زحل يظهران متجاوران عند دخول الليل، وحتى بداية غروب المشهد مع بداية شروق الشمس صباح اليوم التالي.

وأوضح، أن كوكب زحل ظهر متقابل مع الشمس، أمس الأحد فى أفضل وضع له بالنسبة للأرض، وظهر وجهه بالكامل بواسطة الشمس.

ويظهر زحل للعين المجردة كنقطة لامعة في السماء، ولكن من خلال التلسكوبات نستطيع مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة .

ولفت تادرس، إلى أن المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها خلال شهر أغسطس باتجاه الشمال (الدب الأكبر/ المغرفة الكبرى)، و (العقرب) و(القوس/ براد الشاي) في الجنوب، وتبدأ مجموعة الجبار الشهيرة، في الشروق في 4:00 صباحا في أول الشهر، ثم في 2:30 صباحا تقريبا في نهاية الشهر ، ويترائى مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة (النسر الطائر/ الطير - النسر الواقع/ فيجا - ذنب الدجاجة/ دنب) في الظهور طوال شهر أغسطس عند دخول الليل، ويترائى المريخ وعطارد بعد غروب الشمس مباشرة لفترات قصيرة ، بينما يشرق زحل والمشترى مع تقدم الليل طوال شهر أغسطس .