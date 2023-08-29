الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصر تنافس الدول المتقدمة في إنشاء الشركات بزمن قياسي

تسهيلات كثيرة أجرتها
تسهيلات كثيرة أجرتها مصر للمستثمرين

قال النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، إن مصر دخلت في مصاف الدول المتقدمة في إنشاء الشركات بزمن سياقي، حيث يمكن تأسيس الشركة الخاصة  "أونلاين" عبر موقع ومنصة واحخدة، من خلال تقديم الأوراق والمسندات المطلوبة.


وذكر خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه رد الهيئة العامة للاستثمار يكون في نفس اليوم، ويتم التواصل بالإيميل، وتقديم الموافقات بشكل سريع.

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ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﻘﺮار ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻤﺮة ﻣﺒﻜﺮًا

تعامل أونلاين

وشدد على أن تعامل الشركات سيكون بـ"الأونلاين"، في القريب العاجل، مضيفًا أنه يستطيع المستثمر تقديم طلب التأسيس وسداد كافة الرسوم والتوقيع الكترونيا علي مستندات التأسيس عبر البوابة الالكترونية للهيئة واستلام المخرجات من مركز خدمات المستثمرين أو بالبريد.

 

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