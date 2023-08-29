تم بدء فاعليات الورشة الحرفية تحت شعار “حرفتك.... مهنتك” بمركز شباب دير الجنادلة التابع لإدارة شباب الغنايم على اعمال “التطريز” لعدد 14 فتاه وشاب من أندية “الفتاة والتطوع”، وذلك فى اطار دعم الوزارة الادارة المركزية لتنمية الشباب لأندية الفتاة والتطوع ضمن مبادرة صيف شبابنا.

تهدف الورشة إلى إكساب الفتيات المهارات الفنية في عمل المشغولات والتطريز بمختلف اشكاله وكيفية تسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر.

ادار الورشه سمرية هريدي أحد معلمي التربية الفنيه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ،ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

يأتى ذلك من أجل دعم المرأة والعمل علي التمكين الإقتصادي لها، حيث تقوم بإعداد العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب ،وتوفير الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهم لإقتحام سوق العمل الحر وتمكينهم إقتصاديا وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة ،كما تنظم العديد من المعارض داخل مراكز الشباب لعرض منتجات أندية الفتاة،إنطلاقا من أن توسيع الفرص الإقتصادية أمام المرأة أمرًا مهما لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة،والأهم من مصطلح التمكين هو “تعزيز دور المرأة”، وذلك عن طريق إعطائها جميع الحقوق لجعلها منتجة في المجتمع سواء كانت عاملة أو ربة منزل لديها مشروعها الخاص في البيت.

أندية الفتاة والتطوع بمركز دير الجنادلة تنظم ورشة أعمال الأشغال الفنيه والتطريز

أندية الفتاة والتطوع بمركز دير الجنادلة تنظم ورشة أعمال الأشغال الفنيه والتطريز

أندية الفتاة والتطوع بمركز دير الجنادلة تنظم ورشة أعمال الأشغال الفنيه والتطريز

أندية الفتاة والتطوع بمركز دير الجنادلة تنظم ورشة أعمال الأشغال الفنيه والتطريز

أندية الفتاة والتطوع بمركز دير الجنادلة تنظم ورشة أعمال الأشغال الفنيه والتطريز

أندية الفتاة والتطوع بمركز دير الجنادلة تنظم ورشة أعمال الأشغال الفنيه والتطريز

أندية الفتاة والتطوع بمركز دير الجنادلة تنظم ورشة أعمال الأشغال الفنيه والتطريز

أندية الفتاة والتطوع بمركز دير الجنادلة تنظم ورشة أعمال الأشغال الفنيه والتطريز