مركز شباب كوم بوها ينظم ورشة لتعلم الأركت ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

نظم نادى الفتاة والتطوع بمركز شباب كوم بوها التابع لادارة شباب منفلوط، ورشة لتعليم صناعة الاركيت ضمن أنشطة مبادرة "حرفتك .. مهنتك" وتستمر حتى 31من اغسطس الجارى ، بمشاركة 14 عضوة من أعضاء أندية الفتاة والتطوع

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعم الادارة المركزية لتنمية الشباب لأندية الفتاة والتطوع

وإتاحة الفرصة لها لدخول سوق العمل واكتسابها مهارات جديدة.

تضمنت الورشه التى أدارها شعبان كامل عطا معلم التربية الفنيه تدريب الفتيات على أعمال الاركيت بداية من الرسم على الخشب وتفريغ الرسم ثم تلوينه وتثبيت الخيط على الرسمه لابراز الاشكال

وأكد دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط أن المبادرة تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة والتوجه نحو ريادة الأعمال.

مركز شباب كوم بوها ينظم ورشه لتعلم الاركيت ضمن مبادرة صيف شبابنا

مركز شباب كوم بوها ينظم ورشه لتعلم الاركيت ضمن مبادرة صيف شبابنا

مركز شباب كوم بوها ينظم ورشه لتعلم الاركيت ضمن مبادرة صيف شبابنا

مركز شباب كوم بوها ينظم ورشه لتعلم الاركيت ضمن مبادرة صيف شبابنا

مركز شباب كوم بوها ينظم ورشه لتعلم الاركيت ضمن مبادرة صيف شبابنا

مركز شباب كوم بوها ينظم ورشه لتعلم الاركيت ضمن مبادرة صيف شبابنا

مركز شباب كوم بوها ينظم ورشه لتعلم الاركيت ضمن مبادرة صيف شبابنا