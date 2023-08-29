"سفراء ضد الختان" ينفذوا ورش عمل بمشاركة قيادات قومي المرأة والأوقاف بأسيوط

شهدت مدينة أسيوط ، انطلاق فعاليات ورش عمل تنفيذا لتوصية اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان" ، واستهدفت ورش العمل 34 من القيادات الدينية “الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف”، بمتابعة الدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وحضور فتحى صلاح، عضو الفرع بأسيوط.

جاء ذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لرفع الوعي بهذه القضية،وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الاناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمي "جلسات الدوار"، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الاناث ، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .

تجدر الإشارة إلى أن ورش العمل تستهدف نحو 2000 من القادة الدينيين من “الأئمة التابعين لوزارة الاوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الارثوذكسية”، و يتم تنظيمها بالتوازي في محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستمر على مدار شهر.