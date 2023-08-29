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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أخطاء في التغذية تحفز سرطان الأمعاء.. طبيب يكشف

السرطان
السرطان

كشف الدكتور أندريه فاربر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، الأخطاء الواضحة في التغذية التي تؤدي إلى تطور سرطان الأمعاء، وأشار الطبيب في حديث لـ NEWS.ru إلى أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية خطأ فاضح في النظام الغذائي لأنه يحفز تطور سرطان الأمعاء. لذلك يجب التخلي عن هذه العادة واستبدالها بتناول الفواكه والخضروات المحتوية على الألياف الغذائية.

ووفقا له، أخطر الأخطاء في التغذية تناول اللحوم المقلية. لأن أمعاء الإنسان بحاجة إلى الألياف الغذائية الموجودة بكمية كبيرة في الخضروات والفواكه. كما تحتوي الحبوب وخاصة الشعير والشوفان على الألياف الغذائية. هذه الألياف تساعد على الوقاية من سرطان الأمعاء والرئة والبروستاتا.

وينصح الطبيب بإضافة هذه المنتجات إلى النظام الغذائي اليومي وممارسة النشاط البدني. لأن الجلوس والخمول فترة طويلة عادة خاطئة وتضاعف كثيرا من خطر الإصابة بالأمراض.


 