وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتطوير مركزي التكوين المهني بالقاهرة

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على تبنى كافة المبادرات والتعاون مع مختلف المؤسسات بهدف دعم ورعاية وتدريب وتعليم أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى مختلف الأعمار السنية، مشيرا أنهم يلقون كل الدعم والاهتمام الواضح من القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الدكتور أشرف صبحى مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وجمعية "حنان حياة" لرعاية ذوى الهمم والقدرات الخاصة ، يقتضى تطوير كل من مركز التكوين المهنى بالأميرية ومبنى التكوين المهنى بالساحل التابعين للمديرية، وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية وأنشطة متنوعة لذوى الهمم بهما.

وبموجب البروتوكول ستقوم "جمعية حياة" بتزويد المركزين بالأجهزة والأدوات والماكينات وأطقم التدريب والتعليم والإشراف اللازمة لتكون جاهزة لذوى الهمم ، فضلاً عن المشاركة فى مبادرة "قادرون باختلاف" التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، وشهدت نسخها الماضية رعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومن جانب جمعية "حنان الدنيا" كل من محمد مصطفى حسن الرئيس الشرفى للجمعية ومحمد على عفيفي رئيس مجلس الإدارة.

لفت الوزير إلى أن بروتوكول التعاون سيسهم فى تنفيذ مزيد من المشروعات والبرامج لذوى الهمم والتى يتم تنفيذها على مستوى محافظة القاهرة بجانب مختلف الأنشطة المنفذة فى جميع أنحاء الجمهورية لهم، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى مزيد من الإتاحة لذوى الهمم وإشراكهم فى مختلف البرامج.

فيما قدم مسئولو جميعة "حنان الدنيا" الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم المقدم لمشروعات ذوى الهمم المختلفة، وتلبية احتياجاتهم، مؤكدين أن تجربتهم مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ستسهم فى اتساع قاعدة المستفدين من الأنشطة المقدمة لذوى الهمم.