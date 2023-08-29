الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الورش الحرفية بمحافظتى المنوفية وكفر الشيخ

واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية فعاليات الورش الحرفية بالمحافظات ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

تهدف الورش إلى تعليم حرفة تمكن الفتاة والمرأة وأعضاء أندية التطوع من القدرة على تنفيذ مشروع يسهم فى زيادة دخلهم ، والدخول إلى سوق العمل ، وإكتشاف قدراتهم ، وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة بأقل التكاليف من أبسط الخامات .

تضمنت الورش ورشتى عمل ( الريزن ، والمكرميات ) بمركز ى شباب (منشاه دملو ، كفر السوالميه ) ل ٢٥ فتاة من أندية الفتاة والتطوع بكل مركز ، بمحافظة المنوفية .

كما تضمنت الورش ورشة صناعة الشنط من الجلود ، لأعضاء أندية الفتاة والتطوع بمشاركة 20شاب وفتاه بمركز شباب شنو بمحافظة كفر الشيخ .