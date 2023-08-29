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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الورش الحرفية بمحافظتى المنوفية وكفر الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت وزارة  الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية  فعاليات الورش الحرفية بالمحافظات ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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الشباب والرياضة تعقد جلسات اليوم الثاني لمؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية"

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وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة

 تهدف الورش إلى تعليم حرفة تمكن الفتاة والمرأة وأعضاء أندية التطوع من القدرة على تنفيذ مشروع يسهم فى زيادة دخلهم ،  والدخول إلى سوق العمل ،  وإكتشاف قدراتهم ، وتنمية  مهاراتهم ، بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة بأقل التكاليف من أبسط الخامات .

 تضمنت الورش ورشتى  عمل ( الريزن  ، والمكرميات ) بمركز ى شباب (منشاه دملو ، كفر السوالميه ) ل ٢٥  فتاة من أندية الفتاة والتطوع بكل مركز ، بمحافظة المنوفية .  

كما تضمنت الورش  ورشة صناعة الشنط من الجلود  ، لأعضاء أندية الفتاة والتطوع بمشاركة 20شاب وفتاه بمركز شباب شنو  بمحافظة كفر الشيخ .

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