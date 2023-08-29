الشباب والرياضة تُطلق قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب .. وفتح باب التسجيل إلكترونيًا

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب تحت شعار جيل 2030، تهدف لتجميع الشباب معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.

وتُطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول الرقمي التابعة لشئون مكتب الوزير بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب تحت شعار جيل 2030.



وتسعى وحدة الشمول الرقمي من خلال " قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب" إلى تزويد الشباب المصري بالمهارات والمعرفة والموارد التي يحتاجونها للنجاح في عالم رقمي ومعقد ماليًا بشكل متزايد.



كما تركز القمة على تعزيز المساواة الرقمية والإدماج بين الشباب، وتوفر القمة منصة للشباب وواضعي السياسات وصناع القرار للالتقاء معًا ومناقشة القضايا المتعلقة بالوصول الرقمي ومحو الأمية الرقمية.



يتم تنفيذ " قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب" على مدار يومي الأحد والإثنين 3-4/ سبتمبر/2023 ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

للتسجيل والحضور برجاء ملء الفورم: https://forms.gle/8zAByUmR6h4hL9Dx9

برجاء العلم أنه سيتم التأكيد إلكترونيًا على المقبولين لحضور القمة عن طريق إرسال Parcode عبر الميل.